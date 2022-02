De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand verlengd tot eind maart.

Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 28 februari te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart 2020 voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 22 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.



© MAROKKO.NL 2022