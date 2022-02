Marokkaanse gemeenschap in Spanje eist gerechtigheid na verkrachting en moord op Khaoula (14)

buitenland 22 feb 14:05

In Spanje wordt gerouwd om de moord op Khaoula, een 14-jarig Marokkaans meisje, in Alcala la Real in de Zuid-Spaanse provincie Jaen.

Khaoula verliet vorige week dinsdag haar ouderlijk huis om samen met een vriendin aan een schoolopdracht te werken maar keerde niet meer terug. De politie vond later op de avond haar levenloze lichaam in de buurt van een verlaten kerk. Een 22-jarige man had een half uur daarvoor het alarmnummer gebeld om toe te geven dat hij een meisje had vermoord, zonder verdere details te geven over de plaats van het delict. De man, die van Dominicaanse afkomst is, heeft volgens de lokale nieuwsdienst Diario Jaen een strafblad voor poging tot verkrachting van acht jaar geleden. Volgens autopsierapporten is Khaoula "een gewelddadige dood" gestorven, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van "verstikking". Berichten in de Spaanse pers omschrijven de gruwelijkheden voorafgaand aan de moord als "gendergerelateerd" geweld. De Marokkaanse pers spreekt van een gewelddadige verkrachting en moord.

Drie dagen rouw

De gemeenteraad van Alcala heeft drie dagen van rouw aangekondigd en de Spaanse premier Pedro Sanchez noemde de moord vorige week woensdag in een korte toespraak. Vorige week zaterdag organiseerde de Marokkaanse gemeenschap een vreedzame mars om gerechtigheid te eisen voor Khaoula. Betogers droegen spandoeken en foto's van het slachtoffer.

Khaoula's moeder, Hakima, roept op tot gerechtigheid voor haar dochter. Nabestaanden van Khaoula ontkennen ongefundeerde geruchten over een intieme relatie tussen Khaoula en haar vermeende moordenaar. Burgemeester Marino Aguilera sluit uit dat er sprake was van vreemdelingenhaat. Zowel het slachtoffer als de verdachte hebben de Spaanse nationaliteit, "ze zijn geboren en getogen in Alcala en ze zijn onze burgers.", aldus de overnaïeve burgemeester. © MAROKKO.NL 2022