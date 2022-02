Stoffelijk overschot Khaoula (14) aangekomen in Marokko

Het lichaam van de 14-jarige Khaoula wordt donderdag verwacht in Marokko aan te komen.

Het dodengebed en de begrafenis zullen morgen plaatsvinden in Bni Ayat in provincie Azilal.

Volgens het Spaanse dagblad Andalucia Informacion heeft het Marokkaanse consulaat in Andalusië de repatriëring van het lichaam van het slachtoffer naar het thuisland vergoed.

Het levenloze lichaam van Khaoula werd vorige week dinsdagavond aangetroffen. Ze verlaatte haar ouderlijk eerder die dag om samen met een vriendin aan een schoolopdracht te werken maar keerde niet meer terug.



Een man had een half uur voor de lugubere vondst het alarmnummer gebeld om toe te geven dat hij een meisje had vermoord, zonder verdere details te geven over de plaats van het delict. Hij heeft volgens de lokale nieuwsdienst Diario Jaen een strafblad voor poging tot verkrachting van acht jaar geleden.

Volgens autopsierapporten is Khaoula "een gewelddadige dood" gestorven, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van "verstikking". Berichten in de Spaanse pers omschrijven de gruwelijkheden voorafgaand aan de moord als "gendergerelateerd" geweld. De Marokkaanse pers spreekt van een gewelddadige verkrachting en moord.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. De verdachte, een 22-jarige man van Dominicaanse komaf, verkeert in voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van moord en aanranding.

