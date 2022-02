Iraanse president: wij hebben genoeg gas voor de hele wereld

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft dinsdag verklaard dat zijn land bereid is om aardgas te leveren aan de wereld, inclusief Europa.

Tijdens de zesde top van het Gas Exporting Countries Forum (GECF) in de Qatarese hoofdstad Doha zei Raisi dat Iran, als een van 's werelds grootste houders van aardgasreserves, de capaciteit heeft de hele wereld te voorzien en riep de internationale gemeenschap op initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van de wereldwijde energiemarkt.

Raisi zei dat de sancties die zijn opgelegd door "hegemonische mogendheden", een schuine verwijzing naar de VS, tegen "vrije naties" "niet langer effectief" waren, en drong aan op nauwere samenwerking tussen gasexporterende landen om sancties te omzeilen.

Raisi's opmerkingen kwamen te midden van verhoogde spanningen tussen Rusland en het Westen over de crisis in Oekraïne, die de wereldwijde energiemarkt dreigde te verstoren. De olieprijs bereikte dinsdag 100 dollar per vat, het hoogste niveau in meer dan zeven jaar.



Raisi's opmerkingen, die bedoeld waren om de situatie op de energiemarkt te kalmeren, worden ook gezien als een uiting van solidariteit met de belangrijkste regionale bondgenoot Rusland, dat door westerse landen met harde sancties wordt bedreigd als het buurland Oekraïne binnenvalt.

In een verklaring dinsdag riep de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Saeed Khatibzadeh, alle partijen op om "terughoudend te zijn". Hij zei dat Iran van mening is dat "elke actie die de spanningen kan doen escaleren, moet worden vermeden".

