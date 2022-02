Marokko: 28 diplomaten in Oekraïne om gestrande studenten te ondersteunen

Marokko heeft 28 diplomaten in Oekraïne die toezicht houden op onder meer de repatriëring van Marokkaanse studenten uit het Oost-Europese land.

Dat zei regeringswoordvoerder Mustapha Baitas donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie die volgt na de zitting van de regeringsraad.

Volgens Baitas is sinds 14 februari een speciale taskforce actief belast met het dossier van de in Oekraïne gestrande Marokkaanse studenten.

Luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc (RAM) en Air Arabia Maroc begonnen vorige week met het evacueren van Marokkanen uit Oekraïne. De repatriëringsoperatie vond plaats nadat het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Oekraïne heeft aangescherpt.



De Ambassade van Marokko in Oekraïne heeft Marokkaanse staatsburgers die in het Oost-Europese land verblijven opgeroepen het land te verlaten voor hun veiligheid. Toch heeft niet iedereen gehoor gegeven aan die oproep. Het is niet duidelijk hoeveel Marokkanen er nog in Oekraïne verblijven.

Donderdagochtend heeft het callcenter van het taskforce ruim 750 telefoontjes ontvangen van mensen die zich zorgen maken over Marokkaanse burgers in Oekraïne. Het land verkeert in staat van beleg nadat Russische troepen donderdagochtend het land binnenvielen.

© MAROKKO.NL 2022