Frankrijk vreest voor Russische aanval op Moldavië en Georgië

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vreest dat Rusland binnenkort ook Moldavië en Georgië gaat binnenvallen.

Dat zijn net als Oekraïne twee andere voormalige staten uit de Sovjet-Unie. In beide landen zijn Russische militairen aanwezig in afvallige, pro-Russische regio's, net als in de Oekraïense Donbas-regio het geval was voor de invasie daar.

In het Moldavische Transnistrië zijn Russische militairen gelegerd, net als in Abchazië en Zuid-Ossetië in Georgië. Rusland viel dat land in 2008 binnen nadat Georgië de aanval had ingezet op de separatisten in Ossetië.

Le Drian denkt dat het doel van Vladimir Poetin in Oekraïne is om het land volledig in te lijven. "Poetin wil Oekraïne van de wereldkaart schrappen. Dit is een volledige oorlog." De Britten denken ook dat Rusland Oekraïne wil bezetten.

Rusland claimt dat het bezig is met een militaire missie tegen het Oekraïense leger en de zittende regering.

