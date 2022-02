Turkije: we kunnen Rusland niet weren uit de Bosporus

Turkije zegt dat het niet in staat is om Russische schepen de toegang tot de Bosporus te ontzeggen.

Dat is de zeestraat bij Istanbul die de de Middellandse Zee verbindt met de Zwarte Zee, waar ook Oekraïne aan ligt.

Oekraïne had Turkije gevraagd om Russische marineschepen doortocht te weigeren. Dan kunnen ze niet meedoen aan de invasie van Oekraïne. In een internationaal verdrag uit 1936 is vastgelegd dat Turkije het recht heeft om de Bosporus te sluiten voor marineschepen.

Die regel geldt nu echter niet, zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu. Volgens hem hebben Russische marineschepen altijd het recht om naar hun thuishaven aan de Zwarte Zee te varen, en kan Turkije ze alleen tegenhouden als ze de andere kant op varen, dus van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee.



Steun

Turkije steunt Oekraïne in het conflict over de Russische annexatie van de Krim. Daar wonen veel islamitische Tataren, die etnisch verwant zijn aan de Turken en een Turkse taal spreken. Turkije verkoopt ook militaire drones aan Oekraïne en is lid van de NAVO. Tegelijk probeert Ankara goede banden met Rusland te houden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan uitte vrijdag scherpe kritiek op de Europese Unie en de NAVO. Die geven Oekraïne veel advies en veroordelen Rusland, maar kiezen verder geen positie, zegt Erdoğan. Turkije en de andere NAVO-landen praten vrijdag met elkaar over de invasie in Oekraïne.

