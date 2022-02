Verhoogd stralingsniveau waargenomen in Tsjernobyl na inname kerncentrale door Russische troepen

Oekraïne meldt dat er een verhoogd stralingsniveau is gemeten op de site van de vroegere kerncentrale van Tsjernobyl.

De nationale nucleaire autoriteit van Oekraïne zei in een verklaring toenemende stralingsniveaus te hebben geregistreerd op "een aanzienlijk aantal observatiepunten".

Volgens het nucleaire agentschap van het land zou het verhoogde stralingsniveau vermoedelijk veroorzaakt zijn door het opwaaien van radioactief stof door militaire activiteit in het gebied. Het is volgens de autoriteit momenteel echter onmogelijk om de exacte redenen voor de verhoging vast te stellen vanwege de militaire bezetting.

Oekraïne zei donderdag dat het de controle over de kerncentrale van Tsjernobyl in het noorden van het land verloor na hevige gevechten met Russische troepen. Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie sprak na de aankondiging van Oekraïne "ernstige bezorgdheid" uit over de situatie in de energiecentrale.



Donderdag kwamen de eerste berichten naar buiten over gevechten in de buurt van de kerncentrale in het noorden van Oekraïne, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski noemde de aanval op Tsjernobyl eerder op de dag al "een oorlogsverklaring aan heel Europa".

