Marokko roept onderdanen die Oekraïne willen verlaten op naar grenslanden te gaan

Marokkaanse burgers die de Oekraïne willen verlaten moeten reizen naar de drie aangrenzende landen Roemenië, Hongarije en Slowakije.

In die drie landen worden Marokkaanse burgers opgevangen door begeleiders van de Marokkaanse ambassade, meldt de ambassade in Kiev.

De ambassade in Kiev werkt samen met Marokkaanse ambassades in buurlanden van de Oekraïne om onderdanen vanuit Oost-Europa te evacueren.

Marokkanen die er voor kiezen in de Oekraïne te blijven worden geadviseerd de woonplaats niet te verlaten, behalve in "uiterste noodzaak". Ook dienen ze altijd identiteitspapieren bij zich te hebben en zich te houden aan de richtlijnen die door de Oekraïense autoriteiten zijn voorgeschreven.



De Ambassade van Marokko in Oekraïne had Marokkanen in Oekraïne vorige week al opgeroepen het land te verlaten voor hun veiligheid. Toch heeft niet iedereen gehoor gegeven aan die oproep.

Het is niet duidelijk hoeveel Marokkanen exact er nog in Oekraïne verblijven, ingewijden schatten het aantal op 10.000, overwegend studenten, verspreid over verschillende delen van het land.



Donderdagochtend heeft het buitenlandministerie ruim honderden telefoontjes ontvangen van mensen die zich zorgen maken over Marokkaanse burgers in Oekraïne. Het land verkeert in staat van beleg nadat Russische troepen donderdagochtend het land binnenvielen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een crisiscel opgezet om gestrande onderdanen te ondersteunen. Vanuit Oekraïne kan gebeld worden naar: 0800 502683 (gratis groen nummer). Vanuit Marokko: 0537663300.

