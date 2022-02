Families gestrande Marokkaanse studenten in Oekraïne vragen Rabat om hulp (video)

De druk op de Marokkaanse regering om gestrande Marokkanen uit Oekraïne te evacueren neemt toe.

Vrienden en familieleden van Marokkaanse studenten in Oekraïne protesteerden vandaag voor het hoofdkantoor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Actievoerders eisen diplomatieke actie van de regering. Ze verwijzen daarbij naar pogingen die andere landen ondernemen om het leven van onderdanen in Oekraïne te beschermen.

Vrijdag deed de Marokkaanse ambassade in Kiev een beroep op de Marokkaanse inwoners die ervoor kozen om op Oekraïense bodem te blijven om zich te houden aan de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen waartoe de bevoegde Oekraïense autoriteiten hadden opgeroepen. De ambassade deed een dringende oproep de woonplaatsen niet te verlaten, behalve in geval van uiterste noodzaak.



Marokkaanse burgers die de Oekraïne willen verlaten moeten reizen naar de drie aangrenzende landen Roemenië, Hongarije en Slowakije. De ambassade in Kiev werkt samen met Marokkaanse ambassades in die buurlanden om onderdanen vanuit Oost-Europa te evacueren.

Marokko had ongeveer twee weken geleden een negatief reisadvies afgegeven en burgers gevraagd het land zo snel mogelijk te verlaten.Toch heeft niet iedereen gehoor gegeven aan die oproep.

Het is niet duidelijk hoeveel Marokkanen exact er nog in Oekraïne verblijven, ingewijden schatten het aantal op 10.000, overwegend studenten, verspreid over verschillende delen van het land.

© MAROKKO.NL 2022