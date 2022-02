Marokko verduidelijkt positie over Russische invasie Oekraïne

De Marokkaanse regering heeft zaterdag laten weten het conflict in Oekraïne "met bezorgdheid" te volgen.

In een verklaring benadrukt het Ministerie van Buitenlandse Zaken de noodzaak van een vreedzame oplossing voor de aanhoudende militaire botsingen die opnieuw zijn opgelaaid in het acht jaar durende conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Het ministerie "herhaalt zijn steun voor de territoriale integriteit en nationale eenheid van alle lidstaten van de Verenigde Naties.", leest de verklaring. Het ministerie moedigt "alle initiatieven en acties die leiden tot een vreedzame oplossing van het conflict" aan.

Het persbericht is bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen over de diplomatieke positie van Marokko maar kiest niet voor een specifieke kant in het conflict.

Marokko bevindt zich in een moeilijke diplomatieke positie aangezien beide strijdende partijen diplomatieke en economische betrekken hebben met Marokko.





