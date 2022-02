Poolse premier vreest Russische inval in Polen en Finland

De Poolse premier Mateusz Morawiecki vreest voor een Russische aanval op zijn land, Finland of de Baltische staten.

Morawiecki dringt bij Europa aan op verdubbeling van de defensie-uitgaven na de invasie van Moskou in Oekraïne.

Poetin zal "zijn agressieve beleid willen ontwikkelen, zijn invasie", vertelde Morawiecki aan het Franse dagblad Ouest-France. "Hij begon in Georgië, nu Oekraïne", voegde hij eraan toe.

"Het volgende doelwit zouden de Baltische staten, Polen, Finland of andere landen aan de oostflank kunnen zijn." Polen, een voormalige Sovjet-satelliet en nu lid van de NAVO, deelt een lange grens met Oekraïne.



Terwijl de Russische president Vladimir Poetin troepen aan de grens van zijn buurland verzamelde voordat hij donderdag aanviel, ontving Polen meer militairen van de door de VS geleide NAVO. Maar volgens Morawiecki is dat niet genoeg. "We hebben een sterk Europees leger nodig.".

Het continent moet de defensie-uitgaven verhogen van zo'n 300 miljard euro naar maximaal 600 miljard euro per jaar, betoogde de Poolse minister-president.

