VN: 368.000 Oekraïners gevlucht naar buitenland

Ongeveer 368.000 Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de Russische invasie, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Het aantal Oekraïense vluchtelingen in buurlanden stijgt snel, zaterdagochtend waren het er nog ongeveer 120.000. Het was die dag volgens een VN-woordvoerder erg druk bij de grensovergangen in Polen.

De wachttijd was in de avond opgelopen tot 40 uur. De VN vreest dat in totaal zo'n 4 miljoen Oekraïners naar het buitenland willen vluchten als de situatie niet verbetert. Ook binnen Oekraïne zelf zijn mensen op de vlucht.

De meeste Oekraïners trekken naar Polen. Sinds donderdag zijn vanuit Oekraïne meer dan 156.000 mensen de grens overgestoken, aldus de Poolse grenswacht.



Zaterdag waren het er 77.300. Dat is niet alleen een nieuw record, maar ook meer dan wat Polen eigenlijk aan kan. Het land kan per dag tot 50.000 vluchtelingen opnemen bij de grens met Oekraïne. In Hongarije zijn 66.000 mensen aangekomen.

De cijfers van de VN zijn gebaseerd op die van landen die de vluchtelingen hebben opgevangen. UNHCR maakte zondagochtend bekend dat het om ruim 200.000 mensen ging, maar meldde kort daarna dat nieuwe cijfers waren verwerkt en het aantal gevluchte Oekraïners flink was opgelopen.

