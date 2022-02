VN: meer dan 400.000 Oekraïners gevlucht naar buitenland

Meer dan 400.000 Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de Russische invasie, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Het aantal Oekraïense vluchtelingen in buurlanden stijgt snel, zaterdagochtend waren het er nog ongeveer 120.000.

De VN vrezen dat in totaal zo'n 4 miljoen Oekraïners naar het buitenland willen vluchten als de situatie niet verbetert. Ook de EU bereidt zich voor op een enorme toestroom van Oekraïense vluchtelingen, zei EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zondag.

"Ik denk dat we ons op miljoenen moeten voorbereiden", zei ze tegen verslaggevers in Brussel. Johansson zei voorstander te zijn van het activeren van de tijdelijke beschermingsrichtlijn van de EU om onderdak te bieden aan mensen die naar de EU komen.



De meeste Oekraïners trekken naar Polen. Sinds donderdag zijn vanuit Oekraïne meer dan 196.000 mensen de grens overgestoken, aldus de Poolse grenswacht. Zaterdag waren het er 77.300. Dat is niet alleen een nieuw record, maar ook meer dan wat Polen eigenlijk aankan.

Het land kan per dag tot 50.000 vluchtelingen opnemen bij de grens met Oekraïne. Al voor de Russische invasie bevonden zich zo'n 1,5 miljoen Oekraïners in Polen.



In Hongarije zijn naar schatting 71.000 mensen aangekomen. In Moldavië gaat het om 70.000 mensen en in Roemenië om 47.000. Ook binnen Oekraïne zelf zijn mensen op de vlucht. Dat zouden er volgens de VN nu 160.000 zijn.

De cijfers van de VN zijn gebaseerd op die van landen die de vluchtelingen hebben opgevangen.

