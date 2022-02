Oekraïne: online moddergooien tussen ambassades Rusland, Polen, VK en EU in Marokko

De ambassades van het Verenigd Koninkrijk (VK), de Europese Unie (EU), Oekraïne en Rusland in Marokko zijn op sociale netwerken verwikkeld in een digitale strijd.

De oorlog in Oekraïne resoneert in Marokko met diplomatieke schermutselingen op sociale netwerken. Uit solidariteit met het Oekraïense volk heeft de Britse ambassade besloten om de vlaggen van het VK en Oekraïne naast elkaar te wapperen.

Het initiatief is bedoeld om "de agressieve aanvallen van Rusland" te veroordelen. "Zolang de Oekraïense democratie en soevereiniteit worden bedreigd zullen we achter Oekraïne en zijn volk blijven staan.", leest de verklaring van de Britse ambassade in Rabat. Het bericht leidt tot woede bij de Russische ambassade in Marokko. "We wisten niet dat Oekraïne nu lid was van het Gemenebest!", luidt de reactie die een knipoog maakt naar de historische kolonisatiedrang van de Britten.



Ook de delegatie van de EU in Rabat heeft steun betuigd aan Kiev. Op het hoofdkwartier en de residentie van de ambassade van de EU wappert de EU-vlag naast de Oekraïense. "Een symbool van onze niet-aflatende solidariteit en steun voor het Oekraïense volk. Meer dan ooit staat de EU naast Oekraïne en zijn volk", schrijft EU-ambassadrice Patricia Llombart op Twitter.

Naast de online steunbetuiging hebben medewerkers van de EU-ambassade in Marokko een fysieke ontmoeting gehad met hun Oekraïense collega's in Rabat. "We veroordelen in de krachtigste bewoordingen de ongekende en niet-uitgelokte militaire agressie door Rusland. We staan aan de zijde van Oekraïne en zijn mensen", aldus Llombart.

Neonazi's

Geïrriteerd door de steunbetuigingen reageerde de Russische ambassade in Marokko. "Waar was u toen het Oekraïense regime de afgelopen acht jaar een echte genocide pleegde op de inwoners van Donbass? Waarom hebt u een oogje dichtgeknepen voor de oorlogsmisdaden tegen burgers, de moorden op vrouwen, kinderen en ouderen, gepleegd door het regime van Kiev tegen de Russische bevolking van Oekraïne?".

De Russische diplomaten in Marokko beschuldigen Europese landen er openlijk van een neonazi-regime te steunen. "Niet alleen Russen zijn het slachtoffer geworden van het neonazistische regime in Kiev. Het Oekraïense volk wordt zelf gegijzeld. Of hou je meer van neonazistische regimes?".

