Poetin beveelt leger om nucleaire wapens op scherp te zetten

De Russische president Vladimir Poetin heeft de militaire leiding opgeroepen om nucleaire "afschrikkingsmiddelen" op scherp te zetten.

Volgens Poetin heeft het westen zich schuldig gemaakt aan "onvriendelijke stappen" tegen zijn land sinds de Russische invasie in Oekraïne.

"Zoals je kan zien hebben westerse landen niet alleen onvriendelijke maatregelen tegen ons land genomen op economisch gebied, maar hebben topfunctionarissen van vooraanstaande NAVO-landen het zichzelf toegestaan om met agressieve verklaringen tegen ons land te komen", zei Poetin in een toespraak op de staatstelevisie.

Met "onvriendelijke maatregelen" verwijst Poetin naar de sancties door de Europese Unie en de Verenigde Staten. Volgens de Russische leider zijn deze strafmaatregelen illegaal.



Catastrofe voor de wereld

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba noemt het bevel een poging van Rusland om tijdens de zondag aangekondigde onderhandelingen tussen de twee landen druk op Oekraïne te zetten.

"Als Poetin nucleaire wapens tegen Oekraïne gebruikt zal dat een catastrofe voor de wereld zijn, maar het zal ons niet breken", aldus de minister.



De Amerikaanse afgezant voor de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, veroordeelt het bevel van Poetin. "Het bevel betekent dat president Poetin op onacceptabele wijze doorgaat met de escalatie van deze oorlog en we moeten zijn acties op de sterkst mogelijke manier blijven bestrijden", zei ze in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS.

NAVO-chef Jens Stoltenberg spreekt tegenover nieuwszender CNN van "gevaarlijke retoriek en onverantwoord gedrag van Poetin". Volgens Stoltenberg past de verklaring van de president in zijn agressieve manier van spreken van de afgelopen weken.



Onderhandelingen

Op hetzelfde moment werd bekend dat Rusland en Oekraïne gaan onderhandelen over de oorlog, zo meldt Oekraïne. De onderhandelingen zullen niet plaatsvinden in Belarus, waar Rusland al een team van onderhandelaars naartoe had gestuurd.

In plaats van Belarus vinden de gesprekken plaats op de grens tussen Oekraïne en Belarus. Aan de ontmoeting zullen geen voorwaarden verbonden zijn, zo melden Oekraïense autoriteiten.

© ANP 2022