Witte Huis: Poetin verzint dreiging om nucleaire agressie te rechtvaardigen

Het bevel van de Russische president Vladimir Poetin om nucleaire afschrikkingsmiddelen op scherp te zetten als reactie op "agressieve verklaringen" van westerse landen past volgens het Witte Huis in een patroon.

Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse president Joe Biden verzint Poetin niet-bestaande dreigingen om zijn eigen agressie te rechtvaardigen.

"We hebben hem dit keer op keer zien doen. Op geen enkel moment is Rusland bedreigd door de NAVO of door Oekraïne", stelt de woordvoerder in een interview met zender ABC. "Dit is een patroon bij president Poetin en daar gaan we ons tegen verzetten."

De Verenigde Staten overwegen verdergaande sancties in te stellen. Zo zou de Russische energiemarkt kunnen worden getroffen, maar het effect op de wereldwijde energiemarkt zou moeten worden geminimaliseerd.

© ANP 2022