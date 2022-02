Russische nucleaire wapens in staat van paraatheid

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft gezegd dat de nucleaire afschrikkingswapens van het land in staat van alarm zijn gebracht.

Hij noemde speciaal de paraatheid van de noordelijke vloot en de vloot in de Stille Oceaan en die van bommenwerpers voor de lange afstand.

President Vladimir Poetin had zondag opgedragen de nucleaire macht in paraatheid te brengen, omdat volgens hem de NAVO agressieve uitlatingen had gedaan. Rusland is een van de machtigste kernwapenmachten ter wereld, waarschuwde Poetin.

Hij hekelde de vijandelijke houding van het Westen en "de ongekende illegale sancties op economisch gebied". Hij noemde het "sancties van het Rijk van de Leugen", waarmee hij het Westen bedoelt.



De economische sancties treffen het land zwaar. De nationale munteenheid roebel keldert en mensen gaan naar banken om geld van hun rekening te halen.

Minister van Financiën Anton Siloeanov heeft volgens persbureau RIA Novosti beklemtoond dat de Russische staatskas voldoende middelen heeft om aan de sociale verplichtingen te voldoen tijdens de economische sancties tegen het land.

© ANP 2022