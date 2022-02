Problemen na behandeling met anti-coronamiddel

Bijwerkingencentrum Lareb heeft twaalf meldingen ontvangen van mensen die ademhalingsproblemen kregen of benauwd werden na behandeling met het anti-coronamiddel casirivimab/imdevimab ofwel Ronapreve.

Twee zijn er zelfs overleden. Anderen belandden in het ziekenhuis en zelfs op de intensive care. Het is echter niet duidelijk of de problemen aan het middel lagen.

"De achteruitgang van de longfunctie bij de patiënten kan ook te maken hebben met het verslechteren van Covid-19. In sommige gevallen kunnen ook andere onderliggende aandoeningen een rol hebben gespeeld", nuanceert Lareb. De klachten ontstonden wel enkele uren na het begin van de behandeling.

Het middel werd in november goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) voor de behandeling van patiënten met Covid-19. Ronapreve is voor mensen vanaf 12 jaar die extra kans hebben op een ernstig verloop van de ziekte, maar die geen extra zuurstof nodig hebben.

Ronapreve kan ook ter preventie worden gebruikt bij mensen vanaf 12 jaar die de kans lopen dat corona heel slecht voor hen uitpakt.

