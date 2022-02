Tarwe en maïs duurder na strengere sancties tegen Rusland

De prijs van tarwe en maïs is stevig gestegen nadat westerse landen Rusland strengere sancties hebben opgelegd als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne.

De prijs voor toekomstige koopcontracten voor tarwe, zogenaamde tarwe-futures, steeg op de beurs van Chicago met 8,7 procent. Maïs-futures waren maandag al 5 procent duurder.

De Europese Unie en zijn belangrijkste bondgenoten besloten in het weekend onder meer om een aantal Russische banken uit te sluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT, dat wordt gebruikt voor financiële transacties over de hele wereld.

Er werd al gevreesd dat deze nieuwe sancties de voedselinflatie verder zou opdrijven. Rusland is een van de grootste producenten van tarwe ter wereld.



Marokko

Marokko importeert jaarlijks tussen de 40 en 45 miljoen kwintalen zachte en harde tarwe, ongeacht het landbouwseizoen. Zo'n 25 procent komt uit Rusland en Oekraïne. Het overgrote deel komt uit Europa, Argentinië en Canada. Door de droogte in het land wordt rekening gehouden met een matige landbouwcampagne waardoor het land dit jaar meer granen zal moeten importeren.

Volgens Abdelkader Alaoui van de Nationale Federatie van Meelfabrieken (FNM) zitten de wereldprijzen al sinds september in de lift maar heeft het conflict in Oekraïne de prijzen verder doen stijgen. Marokko heeft sinds november massale aankopen gedaan, "we hebben voor meer dan 4 maanden voldoende voorraden. Tot juni zitten we goed", zegt Alaoui.



Als de markten verder worden verstoord heeft Marokko andere manieren voor de bevoorrading. "Deze situatie deed zich ook voor in 2021 met Canada dat een productiedaling van 30 procent kende. Als Canada dit jaar een goede oogst heeft en de aanvoer in Oekraïne of Rusland verder wordt verstoord zullen we elders moeten inkopen".

Importeurs zullen de eersten zijn die de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Vooralsnog zullen consumenten in Marokko weinig merken van de prijsstijgingen aangezien de staat werkt met een referentieprijs en garant staat voor het verschil.

© ANP/Marokko 2022