Plots vraag naar jodiumtabletten na bevel Poetin nucleaire wapens

De verkoop van jodiumtabletten is sinds zondag flink gestegen, zegt directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) Jos Jongstra.

Drogisterijen zijn volgens hem "verrast" door de plotselinge vraag. Het CBD heeft de overheid om advies gevraagd.

De verhoogde vraag naar kaliumjodide volgt op het bevel afgelopen zondag van de Russische president Vladimir Poetin aan zijn leger om nucleaire "afschrikkingsmiddelen" op scherp te zetten. Het innemen van kaliumjodide, de werkzame stof in jodiumtabletten, kan de kans op schildklierkanker bij een kernramp verkleinen.

Hoeveel extra jodium er precies wordt verkocht en waar de vraag het hoogst is kan Jongstra maandag niet zeggen. "Maar ik hoor uit verschillende hoeken, van hoofdkantoren en winkels, dat er ineens veel vraag naar is."..



Etos, Trekpleister, DA, Kruidvat en zelfstandige drogisterijen worden vertegenwoordigd door het CBD.



Voorraden zeer beperkt

Kruidvat en Trekpleister hebben al "zeker een jaar" geen jodiumtabletten meer in het assortiment, laat een woordvoerster van die bedrijven weten. "Gewoon omdat er bijna niets van werd verkocht." Dat klopt, zegt ook Jongstra. Gewoonlijk worden kaliumjodidetabletten verstrekt aan mensen die binnen een bepaalde afstand van een kerncentrale wonen.

Drogisten helpen daarbij, maar verder zijn de voorraden jodiumtabletten in winkels zeer beperkt. "Ik denk dat er per winkel enkele losse potjes liggen." Ook bij distributiecentra zijn de voorraden klein.

Het CBD heeft het ministerie van Volksgezondheid om advies gevraagd over wat te doen. "Raadt het ministerie iedereen aan om jodium in huis te halen? Dan moeten we mogelijk meer inslaan. We zijn in afwachting van een advies."

