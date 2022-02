Militaire dienst Marokko 2022: 180.000 jongeren geteld, waarvan 16% vrouw

De volkstelling met betrekking tot de militaire dienst voor het jaar 2022, die plaatsvond van 13 december 2021 tot 10 februari 2022, is voltooid.

Het aantal gegadigden is 33 procent hoger dan het cijfer uit 2019 (133.820), blijkt uit cijfers van de Centrale Volkstellingscommissie voor militaire dienst.

Het aandeel vrouwelijke gegadigden (13.614) is met 16 procent hoger dan in 2019 (10,17 procent). Ook het aantal vrijwillige aanmeldingen (99.060) is hoger dan in 2019 (66.990) en het aandeel vrouwelijke vrijwilligers is met 29 procent hoger dan in het voorgaande dienstjaar in 2019 (20 procent).

Door de uitbraak van het coronavirus werd in 2020 en 2021 de militaire dienstplicht opgeschort.

