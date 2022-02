436 Marokkanen verlieten Oekraïne over land in twee dagen

In totaal zijn zaterdag en zondag 436 mensen de grens tussen Oekraïne en buurlanden overgestoken.

Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De meesten vertrokken vanuit de Oekraïne richting buurland Roemenië (251), Polen (130), Slowakije (46) en Hongarije (9).

Voorafgaand aan de Russische invasie in Oekraïne wisten 3.000 Marokkanen per vliegtuig het conflictgebied te verlaten. Bij de start van de Russische invasie waren er tussen de 7.000 en 9.000 Marokkanen nog in het Oost-Europese land.

Medewerkers van Marokkaanse consulaten en ambassades in grenslanden hebben opvangcellen opgezet om ondersteuning te bieden aan Marokkanen die Oekraïne wensen te verlaten.

