VWS: geen extra aanleiding om jodiumtabletten in huis te halen

In Nederland worden nu geen extra jodiumtabletten verspreid in verband met de situatie in Oekraïne.

Er is nu geen extra aanleiding om de tabletten in huis te halen, meldt het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd.

Drogisten zien een toegenomen vraag naar deze pillen nu de Russische president Vladimir Poetin opdracht heeft gegeven om nucleaire afschrikkingsmiddelen in gereedheid te brengen. Het innemen van de jodiumtabletten kan de kans op schildklierkanker bij een kernramp verkleinen.

Veel drogisten verkopen de pillen al lange tijd niet meer en hebben ook geen voorraad. Ze vragen het ministerie om advies. Een VWS-woordvoerder laat weten dat apothekers of drogisten de tabletten "in principe kunnen meegeven, met vermelding van het feit dat het niet wordt aangeraden de tabletten in huis te halen in verband met de situatie in Oekraïne".



Er is in Nederland een centraal opgeslagen en direct te gebruiken noodvoorraad aanwezig voor het geval er een stralingsongeval gebeurt. Hoe groot de voorraad tabletten is, wil VWS niet kwijt. De voorraad is vooral bedoeld voor mensen die in de omgeving wonen van een kerncentrale. Zij hebben in 2017 en 2021 al jodiumtabletten van de overheid gekregen.

Volgens het ministerie "dienen de tabletten enkel te worden ingenomen na een besluit van de minister. Hij zal zich daarbij baseren op advies van de experts van het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming".



Als het zover zou zijn, dan worden mensen hierover ingelicht via de crisiscommunicatiekanalen in de regio of regio’s waar dat van toepassing is, aldus de woordvoerder.

Volgens het departement is er na een incident nog voldoende tijd om tot jodiuminname over te gaan, omdat dit ook nog kan en effectief is na blootstelling.

