Spanje: steun voor VS in Oekraïne-conflict in ruil voor NAVO-mantel Ceuta en Melilla

Spaanse politici grijpen het conflict in Oekraïne aan om NAVO-bescherming voor de exclaves Ceuta en Melilla te verkrijgen.

De voormalige buitenlandminister José Manuel García-Margallo (2011-2016) en huidig ​​EP-lid voor de Volkspartij (PP) heeft zich opgeworpen tot pleitbezorger in de kwestie.

"Het is tijd om de NAVO te vragen Ceuta en Melilla op te nemen onder de defensieve paraplu van het Atlantisch Bondgenootschap", zegt García-Margallo. De oud-minister omschrijft de voorgestelde barterdeal als "een eerlijke overweging" voor de steun die Spanje aan de Verenigde Staten (VS) betoonde in het gewapende conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Om zijn argumenten kracht bij te zetten voerde de Europarlementariër tevens aan dat zijn land een toegangspoort is voor gas voor de Europese Unie (EU). "Spanje heeft momenteel twee gaspijpleidingen, één die Oran [Algerije] verbindt met Almeria en een andere van Noord-Marokko naar Andalusië die momenteel niet werkt, naast zes hervergassingsstations voor vloeibaar aardgas [LNG].".



Ook Agustin Rosety van de extreemrechtse formatie VOX voert dezelfde argumenten aan. In een interview met nieuwsdienst Infodefensa, gespecialiseerd in defensiekwesties, benadrukte de rechtse politicus het belang van bondgenoten na "bedreigingen" vanuit Marokko die zouden zijn geuit tegen Ceuta en Melilla. Hij verwees daarbij onder meer naar de massale migratie-invasie in Ceuta in mei vorig jaar.

De volgende NAVO-top zal in juni in Madrid plaatsvinden.

© MAROKKO.NL 2022