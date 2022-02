Turkije blokkeert Bosporus door Oekraïne-oorlog

Turkije heeft besloten de toegang tot de Zwarte Zee vanuit de Middellandse Zee te blokkeren door de oorlog in Oekraïne, dat net als aanvaller Rusland aan de Zwarte Zee ligt.

Geen enkel oorlogsschip mag nog door de Dardanellen en de Bosporus, die samen de waterweg vormen. Zeker vier Russische marineschepen zouden wachten, melden Duitse media.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken baseert de maatregel op een internationaal verdrag over de toegang tot de Zwarte Zee. Volgens dat Verdrag van Montreux uit 1936 heeft Turkije de controle over de Bosporus. Gedurende oorlogstijd of als Turkije zelf wordt bedreigd kan het oorlogsschepen de doorvaart ontzeggen.

Russische marineschepen zouden echter altijd het recht hebben om naar hun thuishaven aan de Zwarte Zee te varen. Oekraïne had Turkije gevraagd Russische schepen tegen te houden om te voorkomen dat ze ingezet worden tijdens de oorlog.



Ankara heeft zowel met Kiev als Moskou nauwe politieke, economische en militaire banden. Met 4,5 miljard dollar is Turkije de grootste buitenlandse investeerder in Oekraïne. Er zijn zevenhonderd Turkse bedrijven actief, waaronder op het gebied van defensie.

Turkije staat onder grote druk om de Russen in de strategisch belangrijke zeestraat te blokkeren. De Oekraïense president Zelensky nam daar zaterdag in een tweet alvast een voorschot op, wat voor verwarring zorgde en Turkije in een lastig parket bracht.

