Israëlische Gandyr en Gaia Energy Maroc gaan 13 miljard DH investeren in Marokko

Dochteronderneming Marom van het Israëlische bedrijf Gandyr gaat samen met Gaia Energy Maroc de komende twee jaar 13 miljard DH (€ 1,2 miljard) investeren in de duurzame energiesector in Marokko.

Dat meldt Moundir Zniber, president van Gaia Energy, in een verklaring aan nieuwsdienst Médias24. Marom wordt een minderheidsaandeelhouder van Gaia Energy Maroc, met een gelijkelijk gedeeld bestuur.

De geldinjectie zal het mogelijk maken om de ontwikkeling van projecten van Gaia Energy Maroc te intensiveren. Het gaat om projecten op het gebied van zelfproductie, agrivoltaïsme, groene waterstof en de export van groene stroom.

Gaia Energy Maroc

Gaia Energy werd in 2009 opgericht door Zniber en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Afrika. De kernactiviteit is het ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van duurzame energiecentrales. De onderneming is inmiddels aanwezig in negen Afrikaanse landen, met een pijplijn van projecten van meer dan 5 GW in fotovoltaïsche wind en zonne-energie.



"We hebben 22, voornamelijk windprojecten, in Noord-, West- en Oost-Afrika. In Marokko hebben we een grote portefeuille van projecten, grotendeels gerelateerd aan windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie (PV)", zegt Zniber.

Marom

De dochteronderneming van Gandyr is gespecialiseerd in hernieuwbare energie in Israël en breidt momenteel haar activiteiten uit naar andere markten over de wereld.



Een van de grote belangen van het partnerschap met Gandyr is om nieuwe Israëlische technologieën op te nemen in projecten van Gaia Energy. Zo wordt momenteel gewerkt aan een innovatieve opslagoplossing voor perslucht die betere opbrengsten geeft dan lithium, tegen veel aantrekkelijkere prijzen.

Een van de missies van Gaia Energy zal zijn om vanuit Israël alle schone energietechnologieën te leveren, aangepast aan de woestijn en het droge klimaat van Marokko, om zodoende het land te ondersteunen bij de energietransitie.

