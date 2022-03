Marokko evacueert ook Mauritaniërs uit Oekraïne

Marokko zal op repatriëringsvluchten van Royal Air Maroc (RAM) stoelen reserveren voor Mauritaanse onderdanen die het conflictgebied in Oekraïne wensen te verlaten.

Dat heeft de Mauritaanse buitenlandminister Ismaïl Ould Cheikh Ahmed afgesproken met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Mauritaanse studenten die in Oekraïne zijn gestrand kunnen vanaf 2 maart mee met RAM-vluchten naar Marokko, meldt het ministerie van Ould Cheikh Ahmed maandag. Het ministerie benadrukt dat de vluchten zullen worden uitgevoerd vanuit grenslanden van Oekraïne vanwege de sluiting van het Oekraïense luchtruim.

De speciale commissie van het Mauritaanse buitenlandministerie houdt het conflict en de situatie van de Mauritaanse gemeenschap in Oekraïne in de gaten. De commissie heeft het totale aantal gestrande studenten in kaart gebracht en beschikt over kopieën van hun paspoorten.



Extra evacuatievluchten

RAM zal deze week drie vluchten uitvoeren om gestrande Marokkanen uit de Oekraïne te repatriëren. De vluchten staan gepland voor 3 maart en vertrekken vanuit Boekarest, Boedapest en Warschau. Een ticket voor de uitzonderlijke vluchten is vastgesteld op 750 DH (€ 70).

RAM en Air Arabia Maroc hebben eerder deze maand meerdere repatriëringsvluchten uitgevoerd vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev nadat de Marokkaanse autoriteiten een negatief reisadvies hadden uitgevaardigd.

