Weekcijfers corona in Marokko: 1818 nieuwe besmettingen en 72 coronadoden

De afgelopen week zijn in Marokko 72 nieuwe coronadoden gevallen.

In de laatste zeven dagen werden 1.818 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, er werden 98.803 tests uitgevoerd.

Tot dusver zijn in totaal 1.160.975 besmettingen vastgesteld en zijn 15.988 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het herstelpercentage in Marokko is 98,3 procent. Het land telt momenteel 4.267 actieve besmettingen, waarvan 204 in het ziekenhuis.

Tot dusver hebben 24.748.579 mensen de eerste coronaprik gehad en zijn 23.199.547 dubbel geprikt. In totaal hebben 5.740.728 mensen het boostervaccin ontvangen.

