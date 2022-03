Ongeregeldheden aan Oekraïense grenzen: buitenlanders gediscrimineerd bij evacuatiepogingen (video)

De autoriteiten in Oekraïne worden beschuldigd van het voortrekken van Oekraïners bij het boarden van evacuatiebussen en treinen.

Beelden van buitenlandse studenten die klagen over de discriminerende praktijen gaan rond op sociale netwerken. Ook op Twitter worden veel persoonlijke verhalen gedeeld.

Buitenlanders worden vaak gedwongen te wachten tot alle Oekraïners aan boord zijn, moeten achterin de bus plaatsnemen of worden door Oekraïners hardhandig uit bussen en treinen gezet. Mensenrechtenactivisten en journalisten veroordelen de mensonterende praktijken.

Er verblijven zo'n 12.000 Marokkanen in de Oekraïne, voornamelijk studenten. Het land behoort daarmee, samen met Nigeria en Egypte, tot de landen met de meeste onderdanen in het Oost-Europese land.

Marokkanen, Egyptenaren en Tunesiërs delen video's waar ze beweren "als dieren" te worden behandeld. Van een aantal Arabische studenten zijn reisdocumenten afgenomen door Oekraïense soldaten die hen de toegang tot Polen hebben ontzegd.



Bij sommige treinen en bussen zijn geen ordediensten aanwezig en geldt de wet van de sterkste. Buitenlanders, met name vrouwen, worden door andere vluchtelingen geduwd in een poging voor te dringen.

Sommigen nemen het heft in eigen handen. Zo ook het geval bij het boarden van een trein in Kharkiv maandagochtend. Op beelden is te zien hoe een Marokkaanse student in de deuropening staat en met een mes zwaait.

Later op de dag legt hij uit dat zijn merkwaardige actie nodig was omdat hij had opgemerkt dat vrouwen hardhandig werden weggeduwd. Hij liet eerst alle vrouwen instappen alvorens de mannen mochten boarden.

"Het was niet mijn intentie om mensen pijn te doen. Ik heb die Marokkaanse meiden als eersten laten instappen en ze geholpen met hun baggage.".



Repatriëringsvluchten

Marokkanen in Oekraïne werden eerder deze maand door Rabat opgeroepen het land te verlaten vanwege de dreigende Russische invasie in het Oost-Europese land. Enkele duizenden hadden daar gehoor aan gegeven maar sinds de Russische invasie zitten alsnog enkele duizenden Marokkanen vast in het land.

De achterblijvers kozen er in veel gevallen zelf voor om het negatieve reisadvies van de Marokkaanse regering naast zich neer te leggen, enerzijds omdat ze niet zagen aankomen dat de Russen het land zouden binnenvallen en anderzijds omdat Oekraïense universiteiten de studenten hadden gedreigd met uitschrijvingen als ze het land zouden verlaten.

Marokkanen die Oekraïne alsnog wensen te verlaten worden nu geadviseerd naar de grenslanden te trekken waar ze zullen worden opgevangen door medewerkers van Marokkaanse consulaten en ambassades in buurlanden. Sindsdien hebben meer dan 1.500 Marokkanen het conflictgebied weten te verlaten.

