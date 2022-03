Vele tientallen kilometers lang Russisch konvooi op weg naar Kiev

Een Russisch militair konvooi dat op weg is naar Kiev is veel groter dan gedacht.

Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar is te zien dat het konvooi ruim 60 kilometer lang is.

Tanks, pantservoertuigen, artillerie en andere voertuigen verzamelen zich zo'n 20 kilometer ten noorden van de Oekraïense hoofdstad. Volgens Maxar tonen satellietbeelden ook dat in het zuiden van Belarus, op een afstand van zo'n 32 kilometer van de grens met Oekraïne, gevechtshelikopters en grondtroepen klaar staan.

De file van legervoertuigen ten noorden van Kiev lijkt nog geen aanstalten te maken de Oekraïense hoofdstad zelf in te rijden. De Russische regering heeft meermaals gezegd dat dit militaire ingrijpen niet is bedoeld om gebieden te bezetten of te veroveren.



Troepen zouden niet zonder speciale specifieke doelen steden hoeven binnen te trekken. Sommige waarnemers zien mogelijk voorbereidingen voor een omsingeling van de hoofdstad. Russische troepen zijn ook in actie rond de tweede stad van het land Charkov waar ze vooralsnog enkel buitenwijken belagen.

Pro-Russische milities in het zuidoosten van het land hebben de haven Marioepol omsingeld. Omsingeling van Kiev zou de regering daar tot concessies moeten dwingen, bijvoorbeeld tijdens vredesonderhandelingen.



Andere waarnemers zien in de file legervoertuigen de komst van versterkingen en zwaarder materieel. De militairen die donderdag zijn ingeschakeld zouden er niet in geslaagd zijn de gestelde doeleinden te bereiken.

Rusland heeft sinds 1979 vrijwel alle belangrijke militaire operaties uitgevoerd met speciale eenheden, lokale milities of huurlingen. Maar de aanval op Oekraïne is er een van de hele krijgsmacht inclusief dienstplichtigen. En die zouden minder gemotiveerd zijn, relatief lichtbewapend en volkomen verrast door de felle tegenstand van Oekraïne.

© ANP 2022