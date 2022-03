Rechtbank hervat Marengo, liquidatieproces rond Ridouan Taghi

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp hervat de rechtbank vanaf dinsdag het even omvangrijke als geruchtmakende liquidatieproces Marengo.

Voor maart heeft de rechtbank veertien zittingsdagen gereserveerd. Hoofdverdachte in Marengo is Ridouan Taghi (44).

Inmiddels is ook zijn veronderstelde ‘rechterhand’ Saïd R. (49) deelnemer geworden van het proces. S. werd in februari 2020 aangehouden in Colombia en werd pas in december vorig jaar aan Nederland uitgeleverd. De rechtbank begint dinsdag met een zogeheten regiezitting in zijn zaak, waarin onder meer de voortduring van zijn voorarrest aan de orde komt.

Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden, waarvan Taghi telkens de opdrachtgever zou zijn geweest. Naast Taghi staan zestien andere verdachten terecht. Het proces kwam in maart 2018 op gang. Daags nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het over een kroongetuige (Nabil B.) beschikte, werd diens broer doodgeschoten in Amsterdam-Noord.



Die schokkende moord was de eerste in een reeks ernstige incidenten waarmee het proces wordt omgeven. In september 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. In juli vorig jaar volgde in de binnenstad van Amsterdam de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die sinds de zomer van 2020 optrad als adviseur en vertrouwenspersoon van Nabil B. De uitvoerders van de moorden op de broer en advocaat van B. zijn veroordeeld. Op 3 maart vindt er een nieuwe inleidende zitting plaats in de zaak tegen de twee vermoedelijke moordenaars van De Vries.

In oktober vorig jaar arresteerde de politie Youssef T., een neef van Taghi. T. was advocaat en trad op als een van Taghi’s raadslieden. Volgens het OM fungeerde hij als schakel tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Taghi zou met hem onder meer hebben gecommuniceerd over zeer gewelddadige uitbraakplannen; hij zit sinds zijn arrestatie in december 2019 in Dubai vast in de extra beveiligde inrichting in Vught.



In Marengo heeft de rechtbank de diverse zaakdossiers inmiddels besproken. Op een enkeling na doen de verdachten, Taghi voorop, er het zwijgen toe. De komende weken staan onder meer nieuwe verhoren van kroongetuige B. op het zittingsprogramma.

Het OM hoopt in juni zijn finale visie op het bewijs te kunnen presenteren en met de strafeisen te komen. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog onduidelijk.

