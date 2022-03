Marengoverdachte Saïd R. aanwezig in rechtbank na uitlevering

Saïd R. , een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, is dinsdag voor het eerst aanwezig bij een openbare zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

R. werd in februari 2020 aangehouden in Colombia en is pas in december vorig jaar aan Nederland uitgeleverd.

De 49-jarige R. liet aan de rechters al doorschemeren dat hij weinig zou vertellen. "Ik heb er geen belang om iets te zeggen." Ook houdt hij zijn mondkapje op. Hoofdverdachte in Marengo is Ridouan Taghi (44). Het proces draait om een reeks onderwereldmoorden, waarvan Taghi telkens de opdrachtgever zou zijn geweest.

Onderzoekswensen

De zitting dinsdag is de eerste in een lange reeks in het Marengoproces. De rechtbank houdt een aparte, zogeheten regiezitting in de zaak tegen R., omdat hij door zijn langdurige verblijf in een Colombiaanse cel 'achterloopt' ten opzichte van de andere verdachten in Marengo. R. heeft pas sinds enkele maanden nieuwe advocaten, die een inhaalslag moeten maken.



Zij bespraken met de rechtbank enkele onderzoekswensen, waaronder het horen van kroongetuige Nabil B. Om dat goed te kunnen doen moeten zij wel het hele, zeer omvangrijke dossier gelezen kunnen hebben. De rechtbank wil in mei de zaak tegen R. inhoudelijk behandelen, aangenomen dat de advocaten dat qua voorbereiding redden.

De raadslieden wezen erop dat R. zelf al weken niets kan lezen, omdat zijn leesbril bij zijn overbrenging vanuit Colombia is "gesneuveld". Het kost grote moeite om hem een bril op de juiste sterkte te bezorgen, aldus de advocaten. R. zit net als hoofdverdachte Taghi vast in de extra beveiligde inrichting Vught, waar zeer strenge beveiligingsmaatregelen gelden.



Zware veiligheidsmaatregelen

Dinsdagmiddag gaat de rechtbank verder met de zaken tegen de andere verdachten. Ook daar gaat het om een zogeheten regiezitting. In Marengo heeft de rechtbank de diverse zaakdossiers inmiddels besproken met die andere verdachten. De komende weken staan onder meer nieuwe verhoren van kroongetuige B. op het zittingsprogramma.

Het OM hoopt in juni zijn finale visie op het bewijs te kunnen presenteren en met de strafeisen te komen. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog onduidelijk. De advocaten van Saïd R. denken pas in september al hun onderzoekswensen op tafel te kunnen leggen. Een en ander zou betekenen dat het OM in zijn zaak pas later met een eis kan komen.

Het proces is omgeven door zware veiligheidsmaatregelen. Voor het eerst helpt ook het leger bij de beveiliging.

