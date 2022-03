Fez: 30 jaar cel voor pedofiele fqih die eigen dochter verkrachtte en bezwangerde

De rechtbank in Fez heeft maandag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar voor de verkrachting van zijn minderjarige dochter (15).

Ook moet de man een schadevergoeding betalen van 100.000 DH (€ 9.400).

De zaak kwam in januari aan het licht toen het slachtoffer in het ziekenhuis werd opgenomen nadat ze een zelfmoordpoging deed door rattengif te eten. In het ziekenhuis werd ontdekt dat het kind zwanger was.

Het slachtoffer vertelde dat haar vader, naar eigen zeggen een Fqih, haar regelmatig verkrachtte sinds haar moeder overleed. De stiefmoeder deed aangifte en de man werd opgepakt.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

