Omicron-golf Marokko officieel voorbij

De besmettingsgolf van de Omicron-variant van het coronavirus in Marokko is officieel voorbij.

Alle indicatoren laten voor vijfde achtereenvolgende week dalingen zien, dat meldt Mouad Lamrabet van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land.

Verspreid over 11 weken is de Omicron-golf minder dodelijk en minder besmettelijk geweest; het sterftecijfer bleek met 0,6 procent lager dan de 1,3 procent tijdens de Deltagolf. De piek van de Omicron-golf werd geregistreerd in de week van 17 tot en met 23 januari.

Vorige week werden in totaal 1.925 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het positiviteitspercentage daalde op 27 februari naar 1,9 procent, aanzienlijk lager dan de 24,4 procent tijdens de piek van de Omicron-golf.



Het reproductiegetal (R) is gedurende 38 dagen onder de 1 gebleven (0,79). Een reproductiegetal van 0,79 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 79 anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan zo'n 63 mensen, die vervolgens ongeveer 50 anderen aansteken.

Het aantal sterfgevallen laat een daling zien 26 procent. Afgelopen week stierven 84 mensen aan de gevolgen van het longvirus Covid-19.



Door de lagere vaccinatiebereidheid is de landelijke vaccinatiecampagne gestagneerd nog. Ruim 68 procent van de bevolking heeft één dosis van het vaccin ontvangen, 63,3 procent is dubbel geprikt en slechts 15,7 procent heeft zich laten boosteren. Het continuïteitspercentage is met 26 procent bijzonder laag.

Hoewel langzaam, gaat de verspreiding van de Omicron-variant in Marokko wel gewoon door, waarschuwt het zorgministerie dat oproept tot voortzetting van de vaccinatiecampagne en het blijven naleven van de sanitaire voorzorgsmaatregelen.



