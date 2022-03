Oekraïense soldaten deppen kogels in varkensvet om 'moslimsoldaten' te doden (video)

De Nationale Garde van Oekraïne publiceerde maandag een video waarop te zien is hoe Oekraïense soldaten kogels invetten met varkensvet.

De kogels lijken bedoeld te zijn om te worden gebruikt tegen Tsjetsjeense soldaten die worden ingezet in Oekraïne.

In de video is te zien hoe een lid van de Azov-eenheid kogels dompelt in wat lijkt op varkensvet terwijl hij de Tsjetsjenen toespreekt. "Lieve moslimbroeders. In ons land ga je niet naar de hemel. Je wordt niet toegelaten tot de hemel. Ga naar huis, alsjeblieft. Hier zul je problemen tegenkomen. Dank u voor uw aandacht, tot ziens.".

De video verscheen op de officiële Twitter-account van de Nationale Garde van Oekraïne vlak nadat de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, een trouwè bondgenoot van Vladimir Poetin, in een videoboodschap liet weten dat Tsjetsjeense eenheden stellingen hebben ingenomen in Oekraïne.



De Azov-eenheid is een extreemrechtse infanterie-eenheid van het Oekraïense leger. Ze worden ervan beschuldigd een neonazistische en blanke supremacistische ideologie te koesteren. Ze vochten in 2014 voor het eerst samen met het Oekraïense leger tegen pro-Russische separatisten in het oosten van het land en zijn sindsdien opgenomen in de reguliere strijdkrachten.

Hoewel de Azov-soldaten deel uitmaakten van het leger, dragen ze naar verluidt het Wolfsangel-insigne dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door een aantal nazi-divisies werd gebruikt.

De Russische president Vladimir Poetin verklaarde eerder dat de aanwezigheid van dergelijke eenheden in het Oekraïense leger één van de redenen was voor het lanceren van de militaire operatie tegen Oekraïne.

