Marokko: kwart werknemers beschikte in 2021 over medische dekking

Een kwart (25 procent) van de werkenden in Marokko beschikte in 2021 over arbeidsgerelateerde medische dekking, 0,3 procent hoger dan in 2020 (24,7 procent).

Dat meldt het bureau voor planning en statistiek (HCP) dinsdag in haar nota over de belangrijkste kenmerken van de beroepsbevolking in 2021.

Het aantal werkenden met medische dekking is aanzienlijk hoger in stedelijke gebieden (37,4 procent) dan in landelijke gebieden (7,9 procent).

Personen die werkzaam zijn in de industriële sector kennen het hoogste aandeel werknemers met medische dekking (45,4 procent), gevolgd door werknemers in de dienstensector (36,9 procent), de bouw (11,7 procent) en landbouw, bosbouw en visserij (4,6 procent).



Het aandeel werkenden met een medische dekkingsregeling is hoger onder mensen met een diploma (72,9 procent) dan onder werkenden zonder diploma (10,5 procent). In ruim 46 procent van de gevallen waarbij werknemers over een ziektekostenverzekering beschikken is de dekking verzorgd door de werkgever. Zelfstandigen zijn met 4,2 procent ondervertegenwoordigd.

Een kwart van de werkende beroepsbevolking is aangesloten bij een pensioenstelsel, 37,1 procent in stedelijke gebieden en 6,8 in landelijke gebieden. De dekkingsgraad door een pensioenstelsel is iets hoger onder vrouwen dan mannen, respectievelijk 28,7 procent en 23,1 procent.

