Marokko: arbeidsparticipatie opgelopen tot ruim 40% in 2021

De arbeidsparticipatie in Marokko is vorig jaar met 0,3 procent gestegen naar 39,7 procent.

Dat meldt het bureau voor planning en statistiek (HCP) dinsdag in haar nota over de belangrijkste kenmerken van de beroepsbevolking in 2021.

In 2020 daalde het cijfer nog met 2,2 procent naar 39,4 procent. De lichte toename in 2021 was vooral te danken aan een hogere participatiegraad in landelijke gebieden waar het aandeel in 2021 steeg van 47 procent naar 48,4 procent. In stedelijke gebieden daalde de participatiegraad met 0,2 procent. Ook zijn meer vrouwen gaan werken (+0,7 procent) en daalde de arbeidsparticipatie onder mannen met 0,2 procent.

Het aandeel werken jongeren (15-29 jaar) is tussen 2020 en 2021 gelijk gebleven (25,4 procent). Toch was het cijfer in coronajaar 2020 2,8 procent lager dan voor de uitbraak van het longvirus. Het aantal werken onder 30-44-jarigen is licht gestegen naar 54,8 procent (+0,4 procent), lager dan de 56,8 procent in het pre-pandemische 2019.



De meeste werknemers zijn actief in de dienstensector, met 4.935.000 werknemers verantwoordelijk voor 45,8 procent van de werkende beroepsbevolking. De landbouw, bosbouw en visserij staat op de tweede plaats met 3.364.000 werkenden (31,2 procent), gevolgd door 1.261.000 werkenden in de industriële sector (11,7 procent) en de bouw met 1.210.000 werknemers (11,2 procent).

Van de 4.9 miljoen mensen die actief zijn in de dienstensector is 33,5 procent werkzaam in de handel, 12,5 procent in de sociale dienstverlening en 11,8 procent in transport en logistiek.

Meer dan de helft (51,8 procent) van de werkenden is in loondienst, 1,1 procent minder dan een jaar eerder. 29,6 procent is zelfstandig (-1,3 procent), 13,7 procent is actief in het familiebedrijf en 2,2 procent is werkgever (-0,2 procent).

