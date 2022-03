Pluimveehouders in Marokko: geen gevallen van vogelgriep

Pluimveebedrijven in Marokko hebben geen gevallen van vogelgriep geregistreerd.

Dat melden de Interprofessionele Federatie van de Pluimveesector (FISA) en voedingswarenautoriteit ONSSA na geruchten over besmette kipbedrijven.

De berichten zijn "volkomen ongegrond", zegt FISA-voorzitter Youssef Alaoui namens zijn vereniging die ruim 80 procent van de pluimveesector in Marokko vertegenwoordigt. De geruchten zouden zijn begonnen na de ontdekking van talrijke uitbraken in januari in Spanje.

Sinds augustus 2021 heeft het vogelgriepvirus zich verspreid naar de meeste Europese landen. Volgens de Wereldorganisatie voor diergezondheid worden vandaag 30 landen op het hele Europese continent getroffen en het besmettingstempo lijkt te versnellen.



In Marokko is echter niks aan de hand, verzekert ook Ghassan Lemsyeh, hoofd van de pluimveegezondheidstoezichtdienst bij ONSSA. Er worden dagelijks onderzoeken uitgevoerd bij pluimveebedrijven door het hele land en tot dusver zijn geen gevallen van aviaire influenza vastgesteld.

Bovendien zijn eigenaren van pluimveebedrijven en broederijen verplicht een dierenarts aan te wijzen die bevoegd is om op particuliere basis diergeneeskunde en farmacie uit te oefenen in overeenstemming met de geldende wetgeving, aldus Lemsyeh.



Sterftecijfer toegenomen

Toch heeft de pluimveesector in Marokko een productieafname gezien van ruim 50 procent. Het sterftecijfer onder pluimvee is toegenomen als gevolg van de droogte in het land en de slechtere kwaliteit dierenvoeder.

De sector waarschuwde eind februari voor hogere prijzen als gevolg van stijgende productiekosten.

