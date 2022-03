Algerije van plan tegen VN-resolutie over Rusland te stemmen

Algerije is van plan een VN-resolutie te verwerpen waarin Rusland wordt veroordeeld vanwege het militaire offensief in Oekraïne.

Dat meldt een ingewijde aan nieuwsdienst Morocco World News (MWN). Algerije is de bondgenoot van Rusland in Afrika en Moskou is de belangrijkste leverancier van wapens en militair materieel aan Algiers.

De VN-resolutie veroordeelt de aanvallen door Russische troepen op Oekraïense civiele voorzieningen, waaronder ziekenhuizen en scholen, waarbij aanzienlijke slachtoffers zijn gevallen onder burgers, waaronder ouderen en kinderen. De resolutie roept met name op tot dringende actie om "deze generatie te redden van de gesel van oorlog", aldus de bron.

Ongeveer 88 landen hebben de ontwerpresolutie tot dusver mede gesponsord, waaronder Koeweit. Ook de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saoedi-Arabië zullen de ontwerpresolutie "hoogstwaarschijnlijk" co-sponsoren.



De verwachte tegenstem van Algiers lijkt te worden gedreven door de noodzaak om de gunst van Moskou weder te keren. Rusland onthoud zich vaak van stemmen bij VN-resoluties waarbij Algerije betrokken is, met name over het conflict in de Marokkaanse Sahara.

Het standpunt van Algerije over de Oekraïne-resolutie staat ook in schril contrast met de beweringen van de Algerijnse autoriteiten met betrekking tot de eerbiediging van de territoriale integriteit en soevereiniteit van landen. Algerije steunt het Polisario-Front, de militante onafhankelijkheidsbeweging voor de Sahara.

