Ajax mist Mazraoui in halve finale KNVB-beker tegen AZ

Noussair Mazraoui mist donderdag de halve finale van de KNVB-beker van Ajax tegen AZ.

De rechtsback heeft zondag een knieblessure opgelopen in het verloren duel met Go Ahead Eagles (2-1). "We weten nog niet wat er precies aan de hand is", zei trainer Erik ten Hag.

"We moeten de exacte diagnose nog stellen en tasten ook nog in het duister. ". Jurriën Timber keert waarschijnlijk terug in de selectie van Ajax. "Hij heeft goed getraind", zei trainer Erik ten Hag over zijn centrale verdediger. "We moeten nog even kijken of hij nog een reactie krijgt. Anders is hij er gewoon bij."

Brian Brobbey ontbreekt ook nog in Alkmaar. De spits traint wel gedeeltelijk weer mee met Ajax. "De thuiswedstrijd tegen Benfica in de Champions League is een reële optie voor hem", verwees Ten Hag naar het duel van 15 maart met de recordkampioen van Portugal.



André Onana verdedigt het doel van Ajax tegen AZ. Hij vervangt Remko Pasveer, die een vinger heeft gebroken en acht weken rust moet houden.



Go Ahead Eagles

Ajax wil zich tegen AZ revancheren voor de nederlaag van zondag tegen Go Ahead Eagles in de Eredivisie. "Natuurlijk hebben we over die wedstrijd gesproken", zei Ten Hag. "We hebben de dingen benoemd die niet goed waren. Spelers weten dat ze gefaald hebben. Ze moeten gedurende de wedstrijd ook met oplossingen komen."

Ajax presteert de laatste weken minder dan vlak na de winterstop. "Maar we laten ons geen crisis aanpraten", zei Ten Hag. "Tegen Willem II hebben we niet top gespeeld, maar wel wilskracht getoond", doelde hij op een nipte uitzege (0-1). "Tegen Benfica hebben we een helft heel goed gespeeld en tegen Go Ahead was het gewoon slecht. Nu moeten we ons snel weer verbeteren."

AZ steekt in uitstekende vorm, met een serie van achttien duels zonder nederlaag. "Ze presteren heel stabiel en spelen goed voetbal", zei Ten Hag. "We kijken er naar uit om ons met hen te meten."

