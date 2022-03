RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt weer fors op

Het aantal nieuwe coronagevallen is fors gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 48.503 positieve tests geregistreerd.

Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook het gemiddelde loopt op, komt naar voren uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is niet bekend waardoor het aantal bevestigde besmettingen stijgt, maar de overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen binnenkort opnieuw een boosterprik.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 252.937 nieuwe coronagevallen. Dat komt neer op gemiddeld 36.137 positieve tests per dag. Het gemiddelde stijgt voor de tweede dag op rij, na meer dan twee weken onafgebroken daling.



Amsterdam

De hoofdstad telde afgelopen dag 2600 positieve coronatests. In Utrecht kwamen 1439 besmettingen aan het licht en in Groningen 1186. Daarna volgen Den Haag (1121) en Rotterdam (975). Urk sluit de rij met vijf nieuwe gevallen. Op Schiermonnikoog waren er in één dag elf positieve tests.

Het RIVM kreeg elf meldingen dat mensen aan de gevolgen van de hun coronabesmettingen waren overleden. Onder hen zijn twee inwoners van Amsterdam. De gemeenten Rotterdam, Deventer, Waalwijk, Aalten, Brummen, Oldebroek, Albrandswaard, Son en Breugel en Stede Broec hadden elk een sterfgeval.

© ANP 2022