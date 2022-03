Algemene Vergadering VN veroordeelt actie Rusland tegen Oekraïne, Marokko afwezig

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de Russische militaire operatie tegen Oekraïne veroordeeld en Rusland opgeroepen zijn troepen daar direct weg te halen.



141 leden steunden de resolutie over het veroordelen van Rusland, vijf stemden tegen en 35 landen onthielden zich van stemming.

Landen die zich van stemming onthielden waren onder meer China en Algerije. Marokko deed niet mee met de stemming. De vijf landen die zich tegen de resolutie uitspraken waren Eritrea, Noord-Korea, Syrië, Belarus en Rusland zelf.

In de resolutie wordt de invasie van Oekraïne "in de krachtigste bewoordingen" veroordeeld. Ook het besluit van president Vladimir Poetin om de nucleaire wapens van Rusland in staat van paraatheid te brengen, wordt veroordeeld.

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie in Oekraïne met bezorgdheid te volgen en herinnerde aan de verklaring die eind februari werd gepubliceerd. In de nietszeggende verklaring zegt het ministerie "alle initiatieven die leiden tot een vreedzame oplossing van het conflict" te ondersteunen. Het persbericht was bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen over de diplomatieke positie van Marokko maar kiest niet voor een specifieke kant in het conflict.



Marokko herhaalde vandaag "de territoriale integriteit, soevereiniteit en nationale eenheid van alle lidstaten van de Verenigde Naties te respecteren".



