Algemene Vergadering VN veroordeelt actie Rusland tegen Oekraïne

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de Russische militaire operatie tegen Oekraïne veroordeeld en Rusland opgeroepen zijn troepen daar direct weg te halen.



141 leden steunden de resolutie over het veroordelen van Rusland, vijf stemden tegen en 35 landen onthielden zich van stemming.

Onder de landen die zich van stemming onthielden was China. De vijf landen die zich tegen de resolutie uitspraken waren Eritrea, Noord-Korea, Syrië, Belarus en Rusland zelf.

In de resolutie wordt de invasie van Oekraïne "in de krachtigste bewoordingen" veroordeeld. Ook het besluit van president Vladimir Poetin om de nucleaire wapens van Rusland in staat van paraatheid te brengen, wordt veroordeeld.



