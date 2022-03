Benzineprijs NL maakt weer grote sprong door Oekraïne-oorlog

Tanken wordt donderdag opnieuw een stuk duurder. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt volgens consumentencollectief UnitedConsumers met 2 cent naar een nieuwe recordprijs van 2,275 euro.

Ook diesel en lpg stijgen in prijs door de Russische inval in Oekraïne. UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten en berekent daarvan het gemiddelde. Automobilisten betalen die adviesprijzen doorgaans alleen langs de snelweg. Op andere locaties geven pompstationhouders vaak kortingen.

De gemiddelde adviesprijs voor diesel stijgt met 2,4 cent tot 1,963 euro per liter, waarmee ook deze brandstof bijna de grens van 2 euro per liter doorbreekt. Lpg wordt 1,4 cent duurder en kost 1,201 euro per liter.

Verstoring toevoer

Door de oorlog in Oekraïne zijn de toch al hoge olieprijzen hard gestegen. Handelaren houden rekening met een verstoring van de toevoer van de grondstof uit Rusland, een van de grootste olie-exporteurs ter wereld. Daarnaast lijken handelshuizen ook bevreesd om Russische olie te kopen, ondanks dat hiertegen nog geen sancties zijn ingesteld.



Brentolie, de maatstaf voor aardolie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, is in een week tijd zo'n 15 procent duurder geworden. Oliekartel OPEC besloot woensdag om de productie van olie slechts met een kleine stap te verhogen.

Het besluit kreeg ook steun van Rusland, dat binnen de zogeheten OPEC+ vaak samen met het verbond van olielanden optrekt.

© ANP 2022