Marokko kampt met grootste droogte sinds 1981, vrijdag opnieuw regengebeden

Vrijdag zal na het middaggebed in alle moskeeën in Marokko worden gebeden voor regen.

Dat meldt het Ministerie van Islamitische Zaken. Het regengebed gebeurt op verzoek van koning Mohammed VI en als gevolg van droogte en het watertekort in het land. Marokko kampt met de grootste droogte sinds 1981.

De droogte is het ergst in Marrakech en Oujda. Autoriteiten houden er rekening mee dat de twee regio's de komende zomer te maken krijgen met een tekort aan drinkwater, blijkt uit een rapport van het Nationaal Bureau voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE) dat dinsdag werd gepresenteerd in de Tweede Kamer.

De meeste grote steden in Marokko zullen in de zomer regelmatig worden voorzien van aanvullend drinkwater, met uitzondering van 54 relatief kleine steden, alsook Oujda en Marrakech, de twee kampen met een aanzienlijke afname van de oppervlaktewatervoorraden.



Volgens ONEE telt het land momenteel 26 steden die niet aanvullend worden bevoorraad, het betreft zo'n 150.000 huishoudens die volgens het rapport slechts sporadisch kampen met storingen in de drinkwatervoorziening.

Rantsoeneren

Er is op dit moment nog genoeg drinkwater om aan de vraag te voldoen maar dit gaat ten koste van de landbouw. In de beheervoorschriften moet drinkwater met voorrang worden gegarandeerd, irrigatie komt op de tweede plaats. Als gevolg staan stukken land droog en dreigt graan onbetaalbaar te worden.



Lokale autoriteiten houden sinds enkele weken nauwer toezicht op waterdistributie (via vrachtwagens) naar afgelegen gebieden die kampen met waterschaarste.

Ook wordt in veel regio's de waterstroom voor eindgebruikers beperkt en is het besproeien van groene ruimten met conventionele waterbronnen verboden.

