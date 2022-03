Spaanse president: Conflict Oekraïne en situatie Ceuta en Melilla zijn 'onvergelijkbaar'

Het conflict tussen Rusland en de Oekraïne is niet te vergelijken met de ambities die Marokko heeft voor de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla.

Dat zei de Spaanse president Pedro Sanchez in een interview met TV-zender TVE.

"Het is onvergelijkbaar (...) De situatie in Oekraïne is veel dramatischer", zei Sanchez. "Met Marokko hebben we een buitengewone relatie. We zijn twee strategische partners".

Een aantal Spaanse rechtse politieke partijen hebben de Russische inval in Oekraïne aangegrepen om de situatie in Ceuta en Melilla op de politieke agenda te krijgen. Het extreemrechtse VOX beschuldigt Rabat er van de twee stadsexclaves te willen "annexeren".



VOX heeft opgeroepen het Spaanse leger naar Noord-Afrika te sturen. Ook hebben een aantal politici voorgesteld de Spaanse steun voor de Verenigde Staten inzake de Oekraïne in te ruilen voor NAVO-bescherming voor Ceuta en Melilla.

In het TV-interview verwees Sanchez naar de massale migratie-invasie in Ceuta in mei vorig jaar en herinnerde aan de reactie van de Europese Unie die de grenzen van de twee exclaves als "Europese grenzen" beschouwde.



Sanchez uitte wel zijn bezorgdheid over de expansie van Rusland in Afrika, vooral in gebieden die voor Spanje "van fundamenteel belang zijn". Sanchez verwijst daarmee naar de Sahel en Mali, waar groepen die loyaal zijn aan het regime van Poetin, zoals de huursoldaten van de Russische paramilitaire organisatie Wagner Group, wapens verkopen aan verschillende organisaties in de regio.

De Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares uitte dezelfde bezorgdheid zondag in een interview in dagblad La Vanguardia. "Bedreigingen die vandaag op de oostflank verschijnen, kunnen morgen op de zuidflank ontstaan", waarschuwde Albares.

