OM eist in hoger beroep 10 jaar cel voor journalist Omar Radi

Het openbaar ministerie heeft het Hof van Beroep van Casablanca gevraagd om de celstraf van journalist Omar Radi te verhogen tot tien jaar gevangenisstraf.

Radi werd eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor verkrachting van een collega en voor spionage voor Nederland.

Ook collega-journalist Imad Stitou werd veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de verkrachtingszaak. Hij kreeg een gevangenisstraf van één jaar opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Radi en Stitou moeten daarnaast een schadevergoeding betalen van respectievelijk 200.000 DH (€ 18.900) en 20.000 DH (€ 1.890).

De Nederlandse regering ontkent iets met de zaak te maken te hebben. "Het kabinet verwerpt de beschuldigingen met betrekking tot spionage en deze boodschap is direct hoog ambtelijk overgebracht aan de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag", schreef demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) in oktober aan de Tweede Kamer.



De kritische journalist werd eind juni 2020 gearresteerd nadat hij al verschillende keren door de politie op het matje werd geroepen. Radi ontkende alle beschuldigingen. Pas in juli 2021, ruim 13 maanden later, volgt de uitspraak in het langslepende proces.

Het bijzonder lange voorarrest dreef Radi tot hongerstaking en zorgde voor internationale aandacht voor het omstreden strafproces.

