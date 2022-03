Oekraïne: Marokkaanse ambassade verplaatst naar Lviv

marokko 2 mrt 23:37

De Marokkaanse ambassade in Oekraïne is verplaatst van Kiev naar Lviv, een stad in het westen van het land, zo'n 70 km verwijderd van de grens met Polen.

De verplaatsing is bedoeld om betere hulp te kunnen bieden aan Marokkaanse onderdanen op Oekraïens grondgebied. Medewerkers van de ambassade zijn al enkele dagen ter plekke in Lviv om Marokkanen bij te staan die het conflictgebied wensen te verlaten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarnaast ruim 20 consulaire functionarissen, waaronder vier voormalige consuls-generaal, naar de regio gestuurd om het ambassadeteam bij te staan.

De ruim 12.000 Marokkanen die in Oekraïne verblijven, voornamelijk studenten, werden half februari opgeroepen het land te verlaten vanwege de dreigende Russische invasie in het Oost-Europese land. Enkele duizenden hadden daar gehoor aan gegeven maar sinds de Russische invasie zitten nog enkele duizenden Marokkanen vast in het land. Marokkanen die het land wensen te verlaten werden geadviseerd naar de grenslanden te trekken. Het aantal Marokkanen dat via grenslanden het conflictgebied heeft weten te verlaten is woensdagmiddag opgelopen tot 5.303. © MAROKKO.NL 2022