Ruim 5.300 Marokkanen hebben Oekraïne verlaten

Het aantal Marokkanen dat via grenslanden de Oekraïne heeft weten te verlaten is woensdagmiddag (17.45 uur) opgelopen tot 5.303.

Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De meesten vertrokken vanuit Slowakije (2.123), gevolgd door Polen (1.500), Hongarije (1.100) en Roemenië (580).

De ruim 12.000 Marokkanen die in Oekraïne verblijven, voornamelijk studenten, werden half februari opgeroepen het land te verlaten vanwege de dreigende Russische invasie in het Oost-Europese land. Enkele duizenden hadden daar gehoor aan gegeven maar sinds de Russische invasie zitten nog enkele duizenden Marokkanen vast in het land.

Onderdanen die het land wensen te verlaten werden geadviseerd naar de grenslanden te trekken. Ruim 20 medewerkers van Marokkaanse consulaten en ambassades in grenslanden bieden via speciale opvangcellen ondersteuning aan Marokkanen die Oekraïne wensen te verlaten.



Repatriëringsvluchten

De nationale luchtvaarmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) heeft woensdag drie vluchten uitgevoerd om gestrande Marokkanen uit de Oekraïne te repatriëren. Voor aanstaande zaterdag staan nog eens twee vluchten op de planning. Een vliegticket kost 750 DH (€ 70).

Ook Mauritaanse onderdanen komen in aanmerking om geëvacueerd te worden via de RAM-vluchten, als onderdeel van een overeenkomst tussen Marokko en Mauritanië.

